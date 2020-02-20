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СБУ задержала агента "ЛНР" в Киеве

Новости » Общество     20.02.2020 - 11:18
СБУ задержала агента "ЛНР" в Киеве
Фото: задержание агента "ЛНР" (ssu.gov.ua)

Агент "ЛНР" передавал разведданные о перемещении украинских военных

Служба безопасности Украины задержала в Киеве агента незаконных вооруженных формирований, который передавал разведывательную информацию представителям так называемой "ЛНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что агентом "ЛНР" оказался бывший сотрудник органов Министерства внутренних дел Украины, житель временно оккупированного Луганска.

"Для выполнения задания кураторов он прибыл на подконтрольную украинской власти территорию, где собирал сведения о дислокации и перемещения подразделений, привлеченных к проведению антитеррористической операции. Информатор скрывался в разных населенных пунктах нашей страны", - сообщили в СБУ.

Информатора боевиков задержали по месту временного проживания в Киеве. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее РБК-Украина писало, что СБУ разоблачила военнослужащего одной из боевых бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), который занимался шпионской деятельностью в пользу Российской Федерации. Агент ФСБ собирал разведданные в военной сфере.

Также сообщалось, что 19 февраля в Луганской области полиция задержала боевика оккупационных сил Российской Федерации.

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