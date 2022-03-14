СБУ задержала 5 коллаборантов и "вора в законе" из списка СНБО

Служба безопасности Украины задержала пятерых российских коллаборантов. А также "вора в законе" из санкционного списка СНБО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.
Сообщается, что в Покровске мужчина и женщина снимали на фото и видео аэродромы, электростанции, мосты и передавали материалы противнику. Еще два коллаборанта в Краматорске собирали данные о перемещении Вооруженных сил.
Также в Закарпатской области за государственную измену задержан 24-летний киевлянин, который собирал и передавал фото с передвижением техники ВСУ и ее дислокацией.
В Винницкой области на границе с Молдовой задержали 10 мужчин, которые пытались выехать из страны, и "вора в законе" Георгия Киладзе (Гега Озургецкий) из санкционного списка СНБО.
Напомним, ранее в СБУ перехватили разговоры оккупантов, которые в поисках "трофеев" разносят детские сады и школы.
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