СБУ заборонила в’їзд в Україну румунській політикині Шошоаке, яка пише листи Путіну

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Зазначається, що Діана Йованович-Шошоаке є головою проросійської румунської партії "SOS Румунія" і підтримує війну РФ проти України. Зарубіжна політикиня пише листи Путіну, в яких вихваляє повномасштабне вторгнення РФ і закликає до захоплення України.

Вона також ставить під сумнів національний суверенітет та міжнародно визнані кордони України, зокрема в її західних та південно-західних регіонах. Окрім цього, регулярно поширює наративи кремля під час своїх публічних виступів на території Румунії та інших країн Євросоюзу.

"Служба безпеки продовжує документувати підривну діяльність зарубіжних поплічників Росії, які загрожують державній безпеці України, і в межах законодавства продовжить вживати всі необхідні заходи для захисту національної безпеки нашої держави", - сказано в повідомленні.

Діана Йованович-Шошоаке - румунська політикиня, відома своїми проросійськими поглядами та скандальними заявами. Вона є сенаторкою та лідеркою партії S.O.S. România, яку заснувала після виключення з Альянсу за об'єднання румунів (AUR). Шошоаке неодноразово виступала з критикою ЄС, НАТО та української влади, а також відкрито підтримувала політику Кремля.

Вона прославилася своїми закликами до перегляду кордонів та анексії румунськими територіями частини України. У 2023 році вона звернулася до Путіна з пропозицією про "повернення" Північної Буковини та Південної Бессарабії Румунії, що викликало обурення в Україні та ЄС. За свою антиукраїнську риторику СБУ заборонила їй в’їзд в Україну.