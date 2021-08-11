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СБУ заблокировала создание псевдогосударственного образования в Мелитополе

Автор: РБК-Украина

Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила новые попытки дестабилизации общественно-политической ситуации в юго-восточных регионах Украины. Злоумышленники планировали сформировать псевдогосударственными образования в Мелитополе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Организаторы фейковой "общины" призвали граждан не признавать украинские органы власти.

По данным следствия, несколько местных жителей планировали создать фейковый самоуправления для расшатывания обстановки в регионе. Для этого они провели фиктивные "учредительные" собрание и выбрали так называемого "уполномоченного обществом".

Чтобы привлечь в свои ряды "единомышленников", злоумышленники обещали им освобождение от уплаты налогов, а также неподсудности органам судебной власти Украины.

Во время следственных действий правоохранители обнаружили у злоумышленников:

  • печати псевдогосударственными образования;
  • компьютерную технику и документальные материалы с доказательствами противоправной деятельности.

Изъятые материалы направлены на экспертизу.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности организаторов незаконных действий.

Фото: СБУ заблокировала создание псевдогосударства в Мелитополе (ssu.gov.ua)

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Служба безопасности УкраиныМелитополь