СБУ заблокировала создание псевдогосударственного образования в Мелитополе

Организаторы фейковой "общины" призвали граждан не признавать украинские органы власти.

По данным следствия, несколько местных жителей планировали создать фейковый самоуправления для расшатывания обстановки в регионе. Для этого они провели фиктивные "учредительные" собрание и выбрали так называемого "уполномоченного обществом".

Чтобы привлечь в свои ряды "единомышленников", злоумышленники обещали им освобождение от уплаты налогов, а также неподсудности органам судебной власти Украины.

Во время следственных действий правоохранители обнаружили у злоумышленников:

печати псевдогосударственными образования;

компьютерную технику и документальные материалы с доказательствами противоправной деятельности.

Изъятые материалы направлены на экспертизу.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности организаторов незаконных действий.

Фото: СБУ заблокировала создание псевдогосударства в Мелитополе (ssu.gov.ua)