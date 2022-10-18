СБУ з'ясовує причетність керівництва "Антонова" до знищення "Мрії"

Правоохоронці з’ясовують усі обставини знищення літака АН-225 "Мрія". Зокрема, наразі невідомо, чому керівництво ДП "Антонов" не вжило усіх необхідних заходів для його збереження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
"Розслідування встановило, що службові особи, попри застереження державних органів, не вжили належних заходів до збереження літака", - йдеться в повідомленні.
В спецслужбі зазначають, що окремі працівники підприємства тривалий час перешкоджали Силам оборони в організації протиповітряної та наземної охорони літовища.
"Усе це призвело до знищення АН-225 та ще кількох літаків. Наразі вивчаються додаткові деталі цієї справи та проводяться необхідні експертизи, після яких буде прийнято подальші процесуальні рішення", - додають у відомстві.
Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочинних дій осіб, винних у знищенні АН-225 "Мрія".
Водночас додають в заяві, під час встановлення осіб, винних у підривній діяльності проти України, виявлено й факти інших злочинів.
"Колишнього гендиректора ДП викрито на організації незаконного переправлення за кордон українців призовного віку. У березні цього року посадовець подав до Держприкордонслужби список співробітників, які виїжджають за кордон для техобслуговування літаків. Але до складу групи на відрядження він включив сторонніх осіб. Серед них - його близький родич", - розповіли в СБУ.
Таким чином, ухилянти змогли перетнути кордон під виглядом фахівців-авіабудівельників.
За цим фактом екс-директору вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, в лютому окупанти обстріляли аеродром "Антонов" у Гостомелі під Києвом, де знаходився літак Ан-225 "Мрія".
Після чого конструктори заявили, що відновити "Мрію" швидше за все вже не вийде, але частини літака конструктори можуть використовувати для створення нової "Мрії".
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