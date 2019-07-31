СБУ вызывает на допрос мэра Запорожья

Политика вызывают на допрос по делу о госизмене и подкупе избирателей
Служба безопасности Украины вызывает мэра Запорожья Владимира Буряка на допрос по делу о государственной измене и подкупе избирателей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Радио Свобода".
Соответствующую информацию изданию подтвердили в пресс-службе управления СБУ в Запорожской области.
Так, Буряка вызывают на допрос в качестве свидетеля.
В СБУ также отметили, что на допросы в качестве свидетелей по этому делу вызвали ряд местных политиков.
"Вызываем Буряка в качестве свидетеля. Есть дело, которое сейчас отрабатывает следователь. Вызывают не только Буряка, вызывают ряд лиц, которые могут объяснить какие-то обстоятельства дела", - отметили в ведомстве.
При этом пока не разглашаются имена всех лиц, приглашаемых в СБУ на допрос.
Сам Буряк вызов на допрос пока не комментировал.
Напомним, в ноябре 2015 года Запорожская городская избирательная комиссия объявила победителем второго тура выборов мэра Запорожья главного инженера меткомбината "Запорожсталь" Владимира Буряка.
Как писало РБК-Украина, отмечалось, что Буряк на выборах опередил кандидата от партии "Блок Петра Порошенко" Николая Фролова.