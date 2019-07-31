СБУ викликає на допит мера Запоріжжя

Політика викликають на допит у справі про держзраду та підкуп виборців
Служба безпеки України викликає міського голову Запоріжжя Володимира Буряка на допит у справі про державну зраду і підкуп виборців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Радіо Свобода".
Відповідну інформацію виданню підтвердили у прес-службі управління СБУ у Запорізькій області.
Так, Буряка викликають на допит у якості свідка.
У СБУ також зазначили, що на допити як свідків у цій справі викликали низку місцевих політиків.
"Викликаємо Буряка як свідка. Є справа, яку зараз відпрацьовує слідчий. Викликають не лише Буряка, викликають низку осіб, які можуть пояснити якісь обставини справи", - зазначили у відомстві.
При цьому наразі не розголошуються імена всіх осіб, яких запрошують у СБУ на допит.
Сам Буряк виклик на допит наразі не коментував.
Нагадаємо, в листопаді 2015 року Запорізька міська виборча комісія оголосила переможцем другого туру виборів мера Запоріжжя головного інженера меткомбінату "Запоріжсталь" Володимира Буряка.
Як писало РБК-Україна, зазначалося, що Буряк на виборах випередив кандидата від партії "Блок Петра Порошенка" Миколу Фролова.