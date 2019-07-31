СБУ викликає на допит мера Запоріжжя

Фото: Володимир Буряк (facebook.com)

Політика викликають на допит у справі про держзраду та підкуп виборців

Служба безпеки України викликає міського голову Запоріжжя Володимира Буряка на допит у справі про державну зраду і підкуп виборців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Радіо Свобода".

Відповідну інформацію виданню підтвердили у прес-службі управління СБУ у Запорізькій області.

Так, Буряка викликають на допит у якості свідка.

У СБУ також зазначили, що на допити як свідків у цій справі викликали низку місцевих політиків.

"Викликаємо Буряка як свідка. Є справа, яку зараз відпрацьовує слідчий. Викликають не лише Буряка, викликають низку осіб, які можуть пояснити якісь обставини справи", - зазначили у відомстві.

При цьому наразі не розголошуються імена всіх осіб, яких запрошують у СБУ на допит.

Сам Буряк виклик на допит наразі не коментував.

Нагадаємо, в листопаді 2015 року Запорізька міська виборча комісія оголосила переможцем другого туру виборів мера Запоріжжя головного інженера меткомбінату "Запоріжсталь" Володимира Буряка.

Як писало РБК-Україна, зазначалося, що Буряк на виборах випередив кандидата від партії "Блок Петра Порошенка" Миколу Фролова.