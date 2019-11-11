СБУ викликала на допит екс-командира роти "Айдар"

Фото: Ігор Лапін (ar.volyn.ua)

Лапіна викликають на допит по справі про прорив блокади Луганського аеропорту влітку 2014 року

Колишнього командира роти батальйону "Айдар" Ігоря Лапіна викликали на допит до Служби безпеки України. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook Лапіна.

Як він зазначив, його викликають на допит по справі про прорив блокади Луганського аеропорту влітку 2014 року.

"Ну що, друзі? СБУ. Напевно, ми починаємо новий етап у житті. Іду на допит до Служби безпеки України з приводу убієнних мирних московських людей під час прориву блокади Луганського аеропорту влітку 2014 року. Осінь 2019 р. Луцьк", - написав Лапін.

Фото: Ігор Лапін біля СБУ (facebook.com/igoroleksandrovychlapin)

Нагадаємо, українські правоохоронці вилучили з Офісу президенти документи оперативних нарад часів Майдану та Іловайської трагедії.

Раніше новий військовий прокурор Віктор Чумак заявив, що військова прокуратура проведе розслідування причин, які призвели до Іловайського котла на Донбасі у 2014 році.

РБК-Україна писало, що у жовтні 2014-го року голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування обставин трагедії під Іловайськом Андрій Сенченко заявив, що в боях загинули й зникли безвісти близько 1 тисячі учасників Антитерористичної операції.

Зазначимо, на сьогодні в суді є справа за агресії Російської Федерації, в якій фігурують тільки російські посадові особи.