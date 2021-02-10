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СБУ выступила против передачи уголовных дел в Госбюро расследований

Автор: Олег Черныш

Служба безопасности Украины выступила против лишения ее полномочий вести досудебное расследование, что предполагается принятым Верховной Радой в первом чтении законопроектом по реформе СБУ. Глава ведомства Иван Баканов считает, что полностью отказаться от этой функции можно будет при условии создания единого независимого органа досудебного расследования.

Об этом говорится в материале РБК Украина "Служба поиска врагов. Чем станет СБУ после реформы".

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Законопроект предусматривает, что с 2026 года Служба безопасности и вовсе не сможет расследовать уголовные производства. Сейчас следователи ведомства ведут тысячи дел, которые часто не касаются ни государственной безопасности, ни защиты от терроризма. К примеру, именно СБУ передали дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова, которого НАБУ заподозрило в коррупции.

Авторы закона хотят в ближайшем будущем забрать эти полномочия у спецслужбы и передать их Госбюро расследований. В комитете по нацбезопасности предполагают, что именно эта норма, вполне вероятно, будет пересмотрена до второго чтения.

"Это вопрос дискуссионный. Сейчас мы заложили такую норму, но мы еще будем говорить с ГБР, будет ли у них такая возможность принять все уголовные производства от СБУ и расследовать их", – пояснил глава комитета Рады по нацбезопасности, разработчик законопроекта Александр Завитневич.

В Службе безопасности с таким нововведением пока не согласны.

"Полностью отказаться от досудебного расследования будет целесообразно только тогда, когда мы создадим единый независимый орган досудебного расследования, который не будет совершать при этом оперативно-розыскную деятельность", – заявил изданию Иван Баканов.

По его мнению, именно такой подход позволит оптимизировать систему правоохранительных органов и усовершенствует механизмы их взаимодействия со спецслужбами.

Как сообщало РБК-Украина, в законопроекте №3196-п по реформе СБУ разграничена контрразведывательная и оперативно-розыскная виды деятельности СБУ. В связи с этим предлагается с ЗУ "Об оперативно-розыскной деятельности" исключить контрразведывательную деятельность как основание для проведения оперативно-технических мероприятий.

Отдельно определены контрразведывательные мероприятия, а также основания и процедуру получения санкций на их проведение.

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