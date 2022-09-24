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СБУ встановила чоловіка, який очолив "міліцію" Козачої Лопані в окупації

Фото: СБУ встановила чоловіка, який очолив "міліцію" Козачої Лопані в окупації (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці встановили чоловіка, який під час окупації Козачої Лопані (Харківська область) очолив фейкову "Народну міліцію".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.

Слідством встановлено, що під час окупації селища Козача Лопань, російська армія утворила незаконний правоохоронний орган - "Народну міліцію".

"33-річний місцевий мешканець пішов на співпрацю з окупантами та погодився обійняти посаду "тимчасово виконуючого обов’язки начальника" псевдоміліції", - йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, чоловік займався прийняттям на "службу" інших осіб, організація діяльності "працівників" та погодження незаконних службових "документів".

Наразі чоловіку повідомлено про підозру у колабораційній діяльності, за що йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що 11 вересня ЗСУ зайшли в Козачу Лопань.

Пізніше, у звільненій Козачій Лопані виявили катівню. Правоохоронці вилучили докази, які підтверджують воєнні злочини росіян.

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