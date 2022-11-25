СБУ викрило канал втечі ухилянтів на кордоні з Придністров'ям: подробиці

В рамках масштабної спецоперації контррозвідки СБУ було викрито канал втечі ухилянтів через самопроголошене Придністров'я.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Організатором потужної банди виявився "громадянин" невизнаного Придністров'я.

"Зловмисники, за участі корумпованого прикордонника, організували канал незаконного переправлення за кордон українських громадян призовного віку. Нелегальний "трафік" пролягав до сусідніх європейських країн через територію так званої "ПМР", - пише СБУ.

Вартість "послуги" становили від 5,5 тисяч доларів за клієнта, однак сума залежала від його матеріальних можливостей і терміновості виїзду.

Маршрут втечі ухилянтів проходив поза КПП держкордону, а для переїзду по пересіченій місцевості злочинці використовували власний автотранспорт.

До складу банди входили декілька мешканців прикордоння, які підшукували клієнтів.

"При цьому житель невизнаного Придністров’я виконував роль "провідника" і надавав відповідні інструкції щодо подальших дій за кордоном", - додає СБУ.

СБУ затримала усіх членів банди й трьох ухилянтів.

Під час обшуку були виявлені:

готівка;

мобільні телефони із доказами протиправних дій.

Фото: СБУ викрило канал втечі ухилянтів на кордоні з Придністров'ям (ssu.gov.ua).