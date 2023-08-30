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СБУ викрила нові злочини російського олігарха: причетний до постачання української сировини до РФ

Середа 30 серпня 2023 12:19
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СБУ викрила нові злочини російського олігарха: причетний до постачання української сировини до РФ Фото: Михайло Шелков (росЗМІ)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Служба безпеки спільно з БЕБ викрила нові злочини підсанкційного російського олігарха Михайла Шелкова, який причетний до схем прихованого постачання української титанової сировини до країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Встановлено, що олігарх обходив накладені на нього персональні санкції РНБО та використовував для цього підконтрольну компанію в одній з європейських держав.

Це іноземне підприємство "на папері" виступало замовником титанової сировини у ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" із Дніпропетровської області. Проте насправді українську продукцію залізницею відправляли в РФ.

Схема діяла до повномасштабної війни та приносила організаторам оборудки мільйонні надприбутки у вигляді несплати податків та приховування реальних доходів.

Таким чином протягом 2020-2021 років фігуранти завдали державному бюджету збитків на близько 100 млн гривень.

Шелкову повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

  • 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів));
  • 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Що цьому передувало

У червні цього року співробітники СБУ повідомили Шелкову про ще одну підозру. Правоохоронці встановили, що олігарх причетний до схем прихованого постачання української титанової сировини для виробництва російських "Калібрів".

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