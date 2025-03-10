СБУ викрила групу колишніх комуністів, які закликали до захоплення України

СБУ викрила у Черкасах угруповання колишніх комуністів, яке закликало до захоплення України та виправдовувало російську агресію. До складу осередку входили екснардепи-комуністи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Служба безпеки України (СБУ) нейтралізувала підпільне угруповання колишніх комуністів у Черкасах, яке організовувалося за підтримки російських спецслужб. Це групування активно виправдовувало збройну агресію Росії проти України та поширювало проросійські наративи серед місцевого населення.

У розслідуванні встановлено, що діяльність угруповання координував екснардеп-комуніст Петро Симоненко, який у перші дні війни втік до РФ разом із російським спецназом.

На замовлення Росії він створив підпільну групу, до складу якої увійшли колишні представники компартії, зокрема екснардепи та ідеологічні функціонери. Ці особи публічно виправдовували воєнні злочини агресора, включаючи ракетний удар по Охматдиту та масові вбивства у Бучі.

Фото: Служба безпеки України

Одним із найбільш обурливих фактів стало те, що зловмисники готували листи до президента Росії, у яких висловлювали підтримку російському диктатору Володимиру Путіну і закликали до відновлення радянського режиму.

Під час обшуків, проведених у Черкасах та Києві, були знайдені заборонена символіка, комп'ютерна техніка та мобільні телефони з доказами злочинної діяльності.

Фото: Служба безпеки України

Чотирьох фігурантів справи вже повідомлено про підозру за виправдовування збройної агресії РФ проти України та глорифікацію її учасників. У разі доведення вини, їм загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Ця операція є частиною масштабних заходів СБУ, спрямованих на виявлення і нейтралізацію підпільних проросійських осередків в Україні. Нагадаємо, що навесні 2023 року СБУ вже викрила аналогічні осередки в семи інших регіонах України.