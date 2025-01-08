СБУ викрила диверсантів, які хотіли підірвати залізничні колії у Хмельницькій області

За даними СБУ, затриманими виявилися двоє мешканців Хмельницької області. Вони виконували завдання російських кураторів. Відомо, що росіяни завербували чоловіків через Telegram-канали.

Вони встановили вибухівку на рейках та підірвали, коли побачили наближення вантажного потяга. Однак машиніст вчасно зупинив потяг, тож унаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Свої дії чоловіки фіксували на відео для звітності замовникам злочину. Після вчинення злочину вони збиралися переховуватися. Однак протягом доби поліцейські та працівники СБУ встановили їхнє місце перебування та затримали.

У них було вилучено мобільні телефони із доказами листування з ворогом під час обшуків. Обом чоловікам загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: наслідки підриву залізниці у Хмельницькій області (t.me/UA_National_Police)

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки України запобігла масштабним диверсіям на об’єктах "Укрзалізниці", викривши агентурну мережу російського ГРУ.