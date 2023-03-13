UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

СБУ викрила ділків, які намагалися завести в Україну вкрадених 37 млн гривень

Фото: СБУ викрила шахраїв, які намагалися завести в Україні вкрадені гроші (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Служба безпеки викрила шахрайську схему, учасники якої намагалися завести в Україні вкрадені гроші. Кошти, ймовірно, були вкрадені на окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр СБУ.

Правоохоронці викрили п'ятьох учасників схеми. Ділки намагалися завести до Чернівецької області 37 млн гривень готівкою через пункт пропуску "Порубне". Частину грошей шахраї завозили у валізах, а решту - примотали до тіла. Злочинці намагалися потрапити до України під виглядом туристів на рейсовому автобусі.

За попередньою інформацією, ці гроші були викрадені з тимчасово окупованих територій України. Ділки вивозили кошти до однієї з країн Близького Сходу, а потім до європейських країн.

Наразі за матеріалами СБУ на вилучені кошти накладено арешт. Припускається, що гроші могли піти на фінансування російської агентури в Україні.

Також правоохоронці відстежують всі маршрути нелегального каналу та причетних до цього осіб. Частину грошей вилучили у "транзитній" країні ЄС, вирішується питання про їх націоналізацію.

Фото: СБУ викрила шахраїв, які намагалися завести в Україні вкрадені гроші (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала у Вінницькій області колаборанта з Херсона, який намагався втекти до невизнаного Придністров’я.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниВійна в Українімошенническая схема