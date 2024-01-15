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СБУ відпрацювала дії під час прориву ДРГ через північний кордон (фото та відео)

Понеділок 15 січня 2024 15:28
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СБУ відпрацювала дії під час прориву ДРГ через північний кордон (фото та відео) Фото: СБУ відпрацювала дії під час прориву ДРГ через північний кордон (t.me/SBUkr)
Автор: Іван Носальський

Служба безпеки України провела тренування, під час яких відпрацьовувалися дії у разі прориву ворожих диверсійно-розвідувальних груп через кордон на північному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ у Telegram.

Як зазначили у Службі, під час тренувань в Рівненській області інсценували таємне проникнення однієї ДРГ у місто, де знаходиться атомна електростанція, а друга ДРГ ворога при цьому захопила у заручники сина одного з керівників енергооб'єкта та вимагала повністю його зупинити.

За допомогою психологічного тиску та погроз диверсанти вимагали від заручника схилити його батька до співпраці з РФ.

Українські правоохоронці, зокрема бійці центру спецоперацій "А", знешкодили умовні ворожі групи та звільнили "потерпілих".

У такому заході брали участь підрозділи СБУ, Нацполіції, ДСНС та Нацгвардії.

ДРГ у Чернігівській області

Нагадаємо, ще кілька днів тому стало відомо, що російська ДРГ проникла на територію України. Ворог перебував у Чернігівській області.

Окупанти розстріляли цивільний автомобіль - загинув чоловік 1961 року народження. Він був водієм шкільного автобуса.

Інцидент стався на відстані трохи більше ніж 500 метрів від кордону з Росією.

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