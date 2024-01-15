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СБУ отработала действия при прорыве ДРГ через северную границу (фото и видео)

Понедельник 15 января 2024 15:28
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СБУ отработала действия при прорыве ДРГ через северную границу (фото и видео) Фото: СБУ отработала действия при прорыве ДРГ через северную границу (t.me/SBUkr)
Автор: Иван Носальский

Служба безопасности Украины провела тренировки, в ходе которых отрабатывались действия в случае прорыва вражеских диверсионно-разведывательных групп через границу на северном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ в Telegram.

Как отметили в Службе, в ходе тренировок в Ровенской области инсценировали тайное проникновение одной ДРГ в город, где находится атомная электростанция, а вторая ДРГ врага при этом захватила в заложники сына одного из руководителей энергообъекта и требовала полностью его остановить.

При помощи психологического давления и угроз диверсанты требовали от заложника склонить его отца к сотрудничеству с РФ.

Украинские правоохранители, в том числе бойцы центра спецопераций "А", обезвредили условные вражеские группы и освободили "потерпевших".

В таком мероприятии принимали участие подразделения СБУ, Нацполиции, ГСЧС и Нацгвардии.

ДРГ в Черниговской области

Напомним, еще несколько дней назад стало известно, что российская ДРГ проникла на территорию Украины. Враг находился в Черниговской области.

Оккупанты расстреляли гражданский автомобиль - погиб мужчина 1961 года рождения. Он был водителем школьного автобуса.

Инцидент произошел на расстоянии чуть больше 500 метров от границы с Россией.

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