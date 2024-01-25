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СБУ відкрила справу через падіння Іл-76 у Бєлгородській області

Фото: СБУ відкрила справу через падіння Іл-76 у Бєлгородській області (росЗМІ)
Автор: Дмитро Левицький, Марія Кучерявець

СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом падіння російського літака Іл-76 у Бєлгородській області.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила СБУ.

"Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом падіння літака ВКС РФ "Іл-76" у Бєлгородській області. Розслідування здійснюється за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни)", - повідомили виданню.

Наразі СБУ проводить комплекс заходів для з’ясування усіх обставин падіння літака.

Досудове розслідування триває.

Новина доповнюється...

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Служба безпеки УкраїниИЛ-76