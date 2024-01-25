СБУ відкрила справу через падіння Іл-76 у Бєлгородській області

СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом падіння російського літака Іл-76 у Бєлгородській області.
Про це в коментарі РБК-Україна повідомила СБУ.
"Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом падіння літака ВКС РФ "Іл-76" у Бєлгородській області. Розслідування здійснюється за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни)", - повідомили виданню.
Наразі СБУ проводить комплекс заходів для з’ясування усіх обставин падіння літака.
Досудове розслідування триває.
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