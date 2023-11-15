ua en ru
Ср, 15 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

СБУ открыла уголовное производство в отношении Фарион

Украина, Среда 15 ноября 2023 16:06
UA EN RU
СБУ открыла уголовное производство в отношении Фарион Архивное фото: Ирина Фарион (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские спецслужбы начали расследование уголовного дела против Ирины Фарион. Уже назначены экспертизы по поводу ее недавних резких высказываний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Что стало причиной для расследования

По материалам следствия, в одном из своих интервью народный депутат Украины 7-го созыва отметила, что категорически не воспринимает русскоязычных военнослужащих ВСУ и не может назвать их украинцами. Это вызвало волну возмущения среди украинских защитников и в обществе в целом.

Кроме того, в своих соцсетях фигурантка опубликовала сообщение со скриншотом сообщения от проукраинского студента с временно оккупированного Крыма, в котором были указаны имя, фамилия и другие персональные данные отправителя. Это стало основанием его преследования со стороны российских спецслужб.

СБУ открыла уголовное производство в отношении Фарион

Фото: Ирина Фарион (facebook.com/SecurSerUkraine)

По факту нарушения каких статей Уголовного кодекса начато расследования

  • Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам;
  • Оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угрозы военнослужащему;
  • Нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфической или иной корреспонденции, передаваемых средствами связи или через компьютер;
  • Нарушение неприкосновенности частной жизни.

СБУ инициировала психолого-лингвистическую экспертизу высказываний Ирины Фарион.

Что этому предшествовало

Ранее мы подробно рассказывали, как Ирина Фарион "сдала" личные данные проукраинского студента из Крыма.

А также мы писали, что студенты "Львовской политехники" требуют увольнения Фарион.

Также Фарион новое скандальное заявление. Она высказалась о воинах Вооруженных сил Украины, которые говорят на русском языке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Ирина Фарион Вооруженные силы Украины Крим
NEWS
Разрушен целый подъезд. Под завалами дома в Селидово ищут людей
Разрушен целый подъезд. Под завалами дома в Селидово ищут людей
DAILY
"До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом