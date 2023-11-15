СБУ открыла уголовное производство в отношении Фарион
Украинские спецслужбы начали расследование уголовного дела против Ирины Фарион. Уже назначены экспертизы по поводу ее недавних резких высказываний.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Что стало причиной для расследования
По материалам следствия, в одном из своих интервью народный депутат Украины 7-го созыва отметила, что категорически не воспринимает русскоязычных военнослужащих ВСУ и не может назвать их украинцами. Это вызвало волну возмущения среди украинских защитников и в обществе в целом.
Кроме того, в своих соцсетях фигурантка опубликовала сообщение со скриншотом сообщения от проукраинского студента с временно оккупированного Крыма, в котором были указаны имя, фамилия и другие персональные данные отправителя. Это стало основанием его преследования со стороны российских спецслужб.
Фото: Ирина Фарион (facebook.com/SecurSerUkraine)
По факту нарушения каких статей Уголовного кодекса начато расследования
- Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам;
- Оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угрозы военнослужащему;
- Нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфической или иной корреспонденции, передаваемых средствами связи или через компьютер;
- Нарушение неприкосновенности частной жизни.
СБУ инициировала психолого-лингвистическую экспертизу высказываний Ирины Фарион.
Что этому предшествовало
Ранее мы подробно рассказывали, как Ирина Фарион "сдала" личные данные проукраинского студента из Крыма.
А также мы писали, что студенты "Львовской политехники" требуют увольнения Фарион.
Также Фарион новое скандальное заявление. Она высказалась о воинах Вооруженных сил Украины, которые говорят на русском языке.
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