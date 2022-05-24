СБУ установила личности еще 8 российских военных, которые убивали гражданских в Киевской области

СБУ установила личности еще 8 российских захватчиков, которые совершали зверства против мирного населения в Киевской области. Среди них - 5 военнослужащих ВС РФ и три "вагнеровцы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

Этим подозреваемым инкриминируется всего 14 эпизодов: убийство гражданских, обстрелы и сжигания жилых домов, плен, пытки и удерживания людей в подвалах без еды и воды, похищения имущества.

Так, в частности, СБУ установила, что во время временной оккупации Киевской области захватчики ворвались в дом старосты села Мотыжин. Женщину и ее родных вывезли к месту временного базирования. Семью пытали, пытаясь получить информацию о местонахождении подразделений ВСУ и бойцов Тероборони.

Палачи жестоко издевались над сыном на глазах у матери, прострелили ему ногу. Но не получив информации, убили его выстрелом в голову. Пытали также мужа старосты. Вся семья погибла от множественных огнестрельных ранений.

Кроме того, оккупанты по приказу командира взвода 36 общевойсковой армии 37 отдельной мотострелковой бригады РФ убили еще одну гражданскую женщину. Причиной расстрела была ее темная одежда. Отца убитой солдаты взяли в плен и держали связанным практически без еды и воды.

Также "освободители" задержали двух волонтеров, которые доставляли гуманитарную помощь для жителей Мотыжина. Оккупанты допрашивали и пытали их, а после этого вывезли в лесополосу и приказали бежать, открыв по ним огонь. Один из волонтеров погиб от выстрела в голову, другой - был тяжело ранен. Автомобили и гуманитарную помощь оккупанты забрали себе.

Задокументирована гибель двух членов общественной организации "Патриот". Следователи установили, что они были замучены, а после смерти рашисты расстреляли их тела.

Еще одному мирному жителю русские солдаты связали руки и привязали его к квадроциклу, заставив бежать длительное время. После допросов, угроз убийством и избиения его в течение нескольких дней удерживали в канализационной яме.

Сейчас этим 8 захватчикам заочно сообщено подозрение по ст. 438 Уголовного кодекса Украины - нарушение законов и обычаев войны.

Досудебное расследование СБУ и прокуратуры в данном уголовном производстве продолжается.