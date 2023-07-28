СБУ та військові посилять захист на півночі України через "вагнерівців" у Білорусі

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв та начальник Кібердепартаменту СБУ Ілля Вітюк провели зустріч, під час якої обговорили ймовірні загрози на півночі України.

СБУ повідомляє про роботу підконтрольних ПВК "Вагнера" хакерських груп, так званих "фабрик тролів" та пропагандистських медіа, які ворог активно використовує для інформаційних та кібератак проти України.

Наєв та Вітюк обговорили посилення захисту ЗСУ до кіберзагроз та підвищення медіаграмотності населення прикордонних областей.

Також керівники визначили кроки для протидії ворожим безпілотникам з використання кіберзасобів, а також знищення російських засобів РЕБ та РЕР.

"Підрозділи СБУ та ЗСУ вже мають достатньо досвіду у протидії військовим, кібер та інформаційним загрозам державі. Тому ворога чекають лише неприємні сюрпризи", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на кордоні

Варто зазначити, що після звільнення областей на півночі України російські війська продовжують активно обстрілювати прикордонні території. Військові закликають жителів прикордонних районів евакуюватися.

Так, вчора, 27 липня, наші захисники відбили напад російської ДРГ у Сумській області. Це вже не перша спроба росіян проникнути в Україну.

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