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СБУ спіймала ще одну шпигунку: випитувала інформацію у племінника-дезертира

Фото: СБУ викрила російську шпигунку (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

СБУ викрила ще одну інформаторку російських спецслужб. Вона випитувала інформацію про ЗСУ через свого племінника-дезертира.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

Фігуранткою виявилася 38-річна мешканка Торецька Донецької області, яка на початку повномасштабної війни переїхала до Вінницької області, де оформила статус переселенки та почала працювати на ФСБ.

Жінка випитувала інформацію у свого племінника, який був контрактником і самовільно залишив одну з військових частин України та переховувався у Торецьку. Фігурантка випитувала у дезертира інформацію про пункти дислокації Сил оборони та наслідки ворожих обстрілів.

Ці дані жінка передавала месенджером своєму російському куратору. Після цього вона видаляла все листування з телефону.

 

Фото: СБУ викрила російську шпигунку (ssu.gov.ua)

СБУ зазначає, що інформаторка намагалася сховатися, переїхала у Кіровоградську області і припинила контакти з ФСБ. Але СБУ знайшла жінку і затримала її в орендованій квартирі.

При обшуку в оселі ворожої поплічниці вилучено мобільний телефон із доказами її співпраці з російською спецслужбою. 

СБУ відкрила кримінальну справу та оголосила підозру за ч. 3 ст. 114-2 ККУ. Жінка перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, СБУ затримала дівчину, яка готувала теракт в центрі Києва. Російською агенткою виявилася жителька Львова.

Також днями у Житомирі викрили агентів Росії, які планували здійснити теракт проти поліцейських. Вони збиралися підірвати правоохоронців на замовлення РФ.

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