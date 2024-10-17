СБУ спіймала агентів ФСБ: шукали маршрути ЗСУ із поставок зброї на фронт (фото)

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала агентурну мережу ФСБ, яка розвідувала локації Сил оборони й стратегічно важливих об’єктів Укрзалізниці.

Агентами Федеральної служби безпеки Російської Федерації виявилися мешканка Краматорська та двоє одеситів, які підтримували "рашизм".

Що робили зрадники

За інструкцією ФСБ вони обходили свої міста та приховано фіксували вузлові залізничні станції, що задіяні у переправленні важкого озброєння та боєприпасів на фронт.

Додатковим завданням для агентки з Донецької області було виявлення позицій українських військ, які тримають оборону на Краматорському напрямку. Для цього жінка об’їжджала населені пункти поблизу передової та випитувала розвідінформацію у місцевих жителів під час побутових розмов.

Отримані відомості агенти месенджером передавали своєму російському куратору у вигляді позначок на гугл-картах з детальним описом.

Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність фігурантів та затримали їх за місцем проживання. При обшуках в агентів вилучено мобільні телефони, які вони використовували для комунікації з російським куратором.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру. Наразі всі троє перебувають під вартою. Їм загрожує від 12 років тюрми до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.