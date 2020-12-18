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В СБУ повідомили, скільки шпигунів, ворожих агентів і бойовиків викрили за рік

Україна, П'ятниця 18 грудня 2020 14:48
В СБУ повідомили, скільки шпигунів, ворожих агентів і бойовиків викрили за рік
Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Служба безпеки України з початку року викрила 3 шпигунів, 15 ворожих агентів і 40 учасників незаконних збройних формувань. За матеріалами СБУ було винесено 47 судових вироків, у тому числі і 4 за державну зраду.

Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Також СБУ попередила серію терактів в зоні операції Об'єднаних сил. Зокрема, в червні затримали чоловіка при спробі підірвати військово-медичний госпіталь в Сєверодонецьку і залізничну станцію в Рубіжному. Йому повідомили про підозру в тероризмі і обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Слідчі дії тривають.

Крім цього викрили 132 факти незаконного обігу військових засобів ураження, в тому числі виявлено 4 схрону зі зброєю та боєприпасами. За фактами незаконного обігу зброї вже набули чинності 9 судових вироків.

"Вилучено 4 переносних зенітних ракетних комплекси, 11 керованих ракет, понад 120 реактивних протитанкових гранатометів, майже 3 тисячі гранат, понад 540 тисяч снарядів, мін, пострілів і патронів до стрілецької зброї", - повідомили в СБУ.

Ще військова контррозвідка СБУ за рік викрила 73 спроби іноземних агентів отримати інформацію з обмеженим доступом у сфері оборони. За порушення держтаємниці до відповідальності притягнуто 269 посадових осіб.

Також СБУ попередила економічні збитки держави на понад 9 мільярдів гривень.

В СБУ повідомили, скільки шпигунів, ворожих агентів і бойовиків викрили за рік

Нагадаємо, в кінці листопада РБК-Україна писало, що СБУ запобігла теракт в Донецькій області, де агент "ДНР" намагався підірвати підстанцію розподілу електроенергії в зоні ООС.

Також повідомлялося, що у вересні агент ФСБ намагався підірвати стратегічний об'єкт в Україні та готував вбивства військових.

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