СБУ сообщила о подозрении пособнице боевиков "ДНР"

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшей работнице "верховного суда ДНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что женщина, работая в течении трех лет в так называемом "судебном департаменте ДНР", отвечала за выполнение приговоров украинским пленным. Затем она вместе с мужем перебрались в Киев.

"Сейчас муж пособницы террористов находится под стражей за рейдерство. Юрист успела убежать и сейчас скрывается от уголовной ответственности на временно неподконтрольной территории Донбасса", - сообщили в СБУ.

Женщине сообщили о подозрении в содействии деятельности террористической организации. Ей грозит 15 лет тюрьмы.

Фото: документы пособницы "ДНР"

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что заместителю главы Славянского городского совета объявили подозрение в посягательстве на территориальную целостность Украины. Мужчина ввел дополнительную штатную должность, на которую был назначен боевик, который непосредственно принимал участие в вооруженном захвате горсовета в 2014 году.

Также сообщалось, что в ноябре в Донецкой области задержали пособника боевиков "ДНР". Мужчина с июня 2014 года сотрудничал с боевиками "ДНР", в частности, на блокпостах в Краматорске проверял документы граждан и осматривал транспортные средства.