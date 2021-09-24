СБУ: Россия уже признает дипломы о высшем образовании, выданные в "ДНР"

Кроме того, сейчас "Министерство образования ДНР" возглавляет сотрудник органов государственной безопасности России.

В СБУ заявляют, что собрали ряд фактов институционального присутствия РФ на оккупированной части Донецкой области и используют их как доказательства в соответствующем уголовном производстве.

Так, сотрудники СБУ установили, что в 2016 году в самопровозглашенной "ДНР" приняли концепцию реформирования образования и науки "республики" на 2016-2021 годы. Основная ее цель - введение в образовательной сфере стандартов Российской Федерации.

Активная фаза псевдореформы пришлась на 2020-2021 годы. Но институциональная интеграция "ДНР" в состав Российской Федерации началась уже с 2017 года. Именно тогда президент РФ Владимир Путин издал указ № 74, которым Россия начала признавать дипломы, выдаваемые образовательными учреждениями высшего образования так называемой "ДНР".

По информации СБУ, сейчас представители "ДНР" пытаются внести эти дипломы в общий реестр РФ.

При этом в 2019-2020 годах выпускникам учебных заведений "ДНР", аккредитованных в РФ, было выдано более 2,5 тысячи дипломов государственного образца России, а с 2014 года их количество составило более 8 тысяч.

"Выдача официальных документов РФ организациям, учреждениям и заведениям, расположенным на территории Украины, подтверждает, что Россия контролирует оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, руководит местными процессами и усиливает свое присутствие, маскируясь под структуры самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", - отмечают в СБУ.