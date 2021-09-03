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СБУ задержала на взятке в 20 тысяч долларов начальника Летной академии НАУ

Автор: Инна Собора

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила начальника Летной академии Национального авиационного университета (НАУ) и посредника - начальника Летного училища при этом же университете - на взятке в 20 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Чиновники требовали деньги от директора одной из местных частных компаний за заключение договоров о сотрудничестве с Летной академией. В случае отказа, начальник ЛА НАУ угрожал предпринимателю "уничтожить" его бизнес.

Оперативники спецслужбы задержали посредника во время получения всей суммы взятки при выезде из Кропивницкого, он планировал сбежать в Киев. Кроме того, СБУ задержала также руководителя летной академии, который на собственном автомобиле ехал на встречу с посредником.

Чиновников задержали в соответствии со ст. 208 УПК Украины, продолжаются неотложные следственные действия по местам работы и проживания злоумышленников.

В ближайшее время им будет сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрана соответствующая мера пресечения.

Отметим, что с 10 марта 2021 года начальником летной академии НАУ является Олесандр Чумак.

Фото: начальника летной академии НАУ разоблачили на взятке (ssu.gov.ua)

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Служба безопасности УкраиныНАУ