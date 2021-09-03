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СБУ затримала на хабарі у 20 тисяч доларів начальника Льотної академії НАУ

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П'ятниця 03 вересня 2021 13:00
СБУ затримала на хабарі у 20 тисяч доларів начальника Льотної академії НАУ Фото: СБУ викрила на хабарі начальника Льотної академії НАУ (ssu.gov.ua)
Автор: Инна Собора

Служба безпеки України (СБУ) викрила начальника Льотної академії Національного авіаційного університету (НАУ) та посередника - начальника Льотного училища при цьому ж університеті - на хабарі у 20 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Посадовці вимагали гроші від директора однієї з місцевих приватних компаній за укладання договорів про співпрацю з Льотною академією. У разі відмови, начальник ЛА НАУ погрожував підприємцю "знищити" його бізнес.

Оперативники спецслужби затримали посередника під час одержання всієї суми хабара при виїзді з Кропивницького, він планував втекти до Києва. Крім того, СБУ затримала також керівника Льотної академії, який на власному автомобілі їхав на зустріч із посередником.

Посадовців затримано відповідно до ст. 208 КПК України, тривають невідкладні слідчі дії за місцями роботи та проживання зловмисників.

Найближчим часом їм буде повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та обрано відповідний запобіжний захід.

Відзначимо, що з 10 березня 2021 року начальником Льотної академії НАУ є Олесандр Чумак.

Фото: начальника Льотної академії НАУ викрили на хабарі (ssu.gov.ua)

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Служба безпеки України НАУ
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