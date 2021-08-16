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СБУ разоблачила военного пенсионера, который шпионил в пользу РФ

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Херсонская область, Понедельник 16 августа 2021 16:20
СБУ разоблачила военного пенсионера, который шпионил в пользу РФ Фото: СБУ разоблачила военного пенсионера, который шпионил в пользу РФ (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили агента российской военной разведки в Херсонской области. Им оказался местный житель, пенсионер Вооруженных сил СССР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации правоохранителей, злоумышленник согласился на сотрудничество со спецслужбой страны-агрессора по идеологическим соображениям.

В результате чего, по заданию российских кураторов, он:

  • собирал сведения о схеме охраны и обустройства одного из стратегических объектов критической инфраструктуры региона;
  • идентифицировал представителей специальных служб Украины;
  • передавал данные о гражданах, которые могли бы быть потенциальными объектами для вербовки.

Указано, что полученные на выполнение заданий российской спецслужбы сведения агент передавал по скрытым каналам связи.

Во время обысков по месту жительства мужчины были изъяты средства связи, которые использовались для контактов с кураторами, переписка с инструкциями, оружие с патронами и взрывчатку.

Правоохранители сообщили фигуранту по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК.

Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас продолжаются следственные действия.

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