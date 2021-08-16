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СБУ викрила військового пенсіонера, який шпигував на користь РФ

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Херсонська область, Понеділок 16 серпня 2021 16:20
СБУ викрила військового пенсіонера, який шпигував на користь РФ Фото: СБУ викрила військового пенсіонера, який шпигував на користь РФ (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Контррозвідники Служби безпеки України (СБУ) викрили агента російської воєнної розвідки у Херсонській області. Ним виявився місцевий житель, пенсіонер Збройних сил СРСР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За інформацією правоохоронців, зловмисник погодився на співпрацю зі спецслужбою країни-агресора з ідеологічних міркувань.

В результаті чого, за завданням російських кураторів, він:

  • збирав відомості про схему охорони та облаштування одного зі стратегічних об’єктів критичної інфраструктури регіону;
  • ідентифікував представників спеціальних служб України;
  • передавав дані про громадян, які могли б бути потенційними об’єктами для вербування.

Вказано, що отримані на виконання завдань російської спецслужби відомості агент передавав прихованими каналами зв’язку.

Під час обшуків за місцем мешкання чоловіка було вилучено засоби зв’язку, що використовувались для контактів з кураторами, листування з інструкціями, зброю з набоями та вибухівку.

Правоохоронці повідомили фігуранту за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) ККУ.

Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі тривають слідчі дії.

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Служба безпеки України Російська Федерація держзрада
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