СБУ викрила військового пенсіонера, який шпигував на користь РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За інформацією правоохоронців, зловмисник погодився на співпрацю зі спецслужбою країни-агресора з ідеологічних міркувань.

В результаті чого, за завданням російських кураторів, він:

збирав відомості про схему охорони та облаштування одного зі стратегічних об’єктів критичної інфраструктури регіону;

ідентифікував представників спеціальних служб України;

передавав дані про громадян, які могли б бути потенційними об’єктами для вербування.

Вказано, що отримані на виконання завдань російської спецслужби відомості агент передавав прихованими каналами зв’язку.

Під час обшуків за місцем мешкання чоловіка було вилучено засоби зв’язку, що використовувались для контактів з кураторами, листування з інструкціями, зброю з набоями та вибухівку.

Правоохоронці повідомили фігуранту за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) ККУ.

Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі тривають слідчі дії.