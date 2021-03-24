UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

СБУ разоблачила военизированное формирование. В организации подозревают агента НАБУ

Автор: Андрей Козловский

Служба безопасности Украины прекратила деятельность военизированного формирования, целью которого была подготовка к тяжким преступлениям. В его состав входили более 150 человек, а к организации, по версии следствия, причастны экс-нардеп Семен Семенченко и агент НАБУ Евгений Шевченко.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, членов формирования тренировали на специально оборудованной базе в Киевской области, а часть из них училась в центрах подготовки за рубежом. Деятельность контролировали 15 граждан Украины. В частности, они вербовали потенциальных участников, отдавая предпочтение бывшим военным и правоохранителям.

По данным следствия, военизированное формирование заключало контракты с представителями организаций на Ближнем Востоке. Также зафиксированы предложения организовать поставки оружия в эти страны.

В ведомстве отметили, что Семенченко и Шевченко также могут быть организаторами схемы по ввозу военных запчастей и товаров двойного назначения из РФ, которые затем продавали украинским госпредприятиям по завышенным ценам. Им и другим организаторами сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Сотрудники СБУ провели более 80 обысков по местам проживания и тренировки фигурантов дела в Киеве, Киевской и Донецкой областях. Правоохранители изъяли:

  • почти 5,5 тысяч патронов различного калибра;
  • 7 реактивных противотанковых гранат "РПГ-26";
  • 4 подствольных гранатометов;
  • ручной пулемет Калашникова;
  • 2 автоматические винтовки;
  • 3 пистолета и 3 автомата Калашникова "АКС";
  • 7 помповых ружей;
  • 38 гранатометных выстрелов "ВОГ-25", 21 гранату (в частности, "Ф-1" и "РГД-5");
  • 16 запалов "УЗРГМ" и 6 тротиловых шашек, пластид;
  • устройство для обеспечения конфиденциальных переговоров;
  • прочее.

Напомним, накануне сообщалось, что СБУ провела обыски у Евгения Шевченко. Подробности дела обещали сообщить в ближайшее время.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Служба безопасности Украины
Читайте также
СБУ блокировала торговлю секретной информацией силовых ведомств
Прогноз погоды