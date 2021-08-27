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СБУ разоблачила схему незаконной закупки деталей для "Укрзализныци" с ОРДЛО

Автор: РБК-Украина

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила схему закупки некачественных запчастей для "Укрзализныци" под видом "инновационной" продукции. Ее закупали с ОРДЛО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Дельцы поставляли для подвижного состава некачественные комплектующие, составляющие которых изготовлены на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области.

Среди организаторов сделки - гражданин РФ.

По предварительным выводам экспертов, продукция не соответствует техническим условиям эксплуатации и могла привести к повреждению контактной сети "Укрзализныци", стоимость которой составляет более 3 млрд гривен.

При этом, для получения "прибыли", участники схемы искусственно завышали стоимость товара в 10 раз. Дельцы делали это под видом закупки запчастей, произведенных из "инновационного материала".

Установлено, что гражданин РФ совместно с высокопоставленными госпредприятия наладили коррупционный механизм приобретения запчастей для подвижного состава. Закупку товара они осуществляли через подконтрольную россиянину коммерческую структуру в Киеве.

Сейчас в рамках уголовного производства на обнаруженную продукцию наложен арест.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности лиц, причастных к ней.

Фото: изъятые материалы (ssu.gov.ua)

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Служба безопасности Украины