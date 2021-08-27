СБУ разоблачила схему незаконной закупки деталей для "Укрзализныци" с ОРДЛО

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила схему закупки некачественных запчастей для "Укрзализныци" под видом "инновационной" продукции. Ее закупали с ОРДЛО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Дельцы поставляли для подвижного состава некачественные комплектующие, составляющие которых изготовлены на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области.
Среди организаторов сделки - гражданин РФ.
По предварительным выводам экспертов, продукция не соответствует техническим условиям эксплуатации и могла привести к повреждению контактной сети "Укрзализныци", стоимость которой составляет более 3 млрд гривен.
При этом, для получения "прибыли", участники схемы искусственно завышали стоимость товара в 10 раз. Дельцы делали это под видом закупки запчастей, произведенных из "инновационного материала".
Установлено, что гражданин РФ совместно с высокопоставленными госпредприятия наладили коррупционный механизм приобретения запчастей для подвижного состава. Закупку товара они осуществляли через подконтрольную россиянину коммерческую структуру в Киеве.
Сейчас в рамках уголовного производства на обнаруженную продукцию наложен арест.
Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности лиц, причастных к ней.
Фото: изъятые материалы (ssu.gov.ua)