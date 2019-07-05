СБУ разоблачила схему финансирования "ДНР" через сеть автозаправок

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили организованную группировку в финансировании террористической организации "ДНР". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, участники группировки совершили двойную регистрацию подконтрольных предприятий в государственных органах Украины и на временно оккупированной территории. Они регулярно платили налоги так называемым фискальным органам "ДНР", открыв для этого счета в фейковом "Центральном Республиканском банке ДНР".

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что группа лиц, которая находятся с обеих сторон линии разграничения, через подконтрольную сеть заправочных станций на временно оккупированной территории оказывала финансовую и материально-техническую поддержку деятельности незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР", - говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, что участники группировки также способствовали деятельности "МВД", "прокуратуры" и оккупационных администраций, осуществляя бесперебойные поставки бензина и дизельного топлива. Кроме того, на безвозмездной основе хранили горюче-смазочные материалы как "мобилизационный резерв" так называемого 1-го армейского корпуса ("ДНР").

"Следователи СБУ сообщили организатору противоправной схемы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (Создание террористической группы или террористической организации)", - говорится в сообщении.

Напомним, в том году сообщалось, что СБУ подозревала сеть АЗС "ОККО" в финансировании "ДНР" и оккупационной власти Крыма.