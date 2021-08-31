СБУ разоблачила сеть по изготовлению поддельных международных COVID-сертификатов

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили злоумышленников из Волынской, Львовской и Черновицкой областей, которые подделывали международные сертификаты о вакцинацию от COVID-19. Стоимость одного "свидетельства" составляла 1600 гривен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ .

Сообщается, что злоумышленники изготавливали фальшивые свидетельства о вакцинации дома, а в одной области арендовали для сделки офис.

"Подделки изготавливали с использованием реквизитов лицензированных врачей и медицинских заведений Украины, что позволяло их владельцам беспрепятственно пересекать границу иностранных государств", - говорится в сообщении.

Фигуранты находили "клиентов" через Интернет, а фальшивые сертификаты о вакцинации присылали заказчикам почтой во все регионы Украины.

Сотрудники СБУ провели обыски по месту жительства фигурантов и в арендованном офисе, во время которых изъяли

компьютеры, принтеры и мобильные терминалы;

файлы бланков международных свидетельств о вакцинации;

дубликаты печатей медицинских учреждений;

банковские карты, через которые осуществлялись "расчеты" и другие доказательства.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 358 (подделка, сбыт или использование документов, печатей, штампов и бланков) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают всех причастных к схеме лиц.