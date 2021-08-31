СБУ разоблачила сеть по изготовлению поддельных международных COVID-сертификатов
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили злоумышленников из Волынской, Львовской и Черновицкой областей, которые подделывали международные сертификаты о вакцинацию от COVID-19. Стоимость одного "свидетельства" составляла 1600 гривен.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Сообщается, что злоумышленники изготавливали фальшивые свидетельства о вакцинации дома, а в одной области арендовали для сделки офис.
"Подделки изготавливали с использованием реквизитов лицензированных врачей и медицинских заведений Украины, что позволяло их владельцам беспрепятственно пересекать границу иностранных государств", - говорится в сообщении.
Фигуранты находили "клиентов" через Интернет, а фальшивые сертификаты о вакцинации присылали заказчикам почтой во все регионы Украины.
Сотрудники СБУ провели обыски по месту жительства фигурантов и в арендованном офисе, во время которых изъяли
- компьютеры, принтеры и мобильные терминалы;
- файлы бланков международных свидетельств о вакцинации;
- дубликаты печатей медицинских учреждений;
- банковские карты, через которые осуществлялись "расчеты" и другие доказательства.
Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 358 (подделка, сбыт или использование документов, печатей, штампов и бланков) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают всех причастных к схеме лиц.