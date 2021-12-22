СБУ разоблачила самопровозглашенного "президента Украины" из Днепра

Сообщается, что мужчина публично отрицал легитимность органов действующей власти. И призывал заменить их новосозданными, не исключая насильственное свержение власти.

По данным следствия, подозреваемый собирал единомышленников в ряды "всеукраинского национального конгресса" и формировал теневое правительство. На первом таком собрании добился избрания себя так называемым "президентом Украины". Другими решениями были назначены - "председатель Верховной рады", "премьер-министр", "руководители" силовых ведомств, а действующие государственные органы были признаны "террористическими структурами".

Мужчина также пытался заручиться ветеранов АТО и действующих военнослужащих ВСУ. В ходе обыска у него изъяли:

печати и бланки фейковых псевдообразований;

компьютерную технику и мобильные телефоны;

"фейковые" распоряжения и "дипломатические паспорта".

Ему сообщили о подозрении по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

Следствие устанавливает других причастных к этой преступной деятельности.

Фото: разоблаченный "президент Украины" (ssu.gov.ua)

Отметим, СБУ не называет имени "президента Украины" из Днепра, но, судя по описанию, речь может идти об известном в городе активисте Анатолии Балахнине, который даже якобы пытался попасть в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке с вопросами конституционного процесса в так называемой "Народной республике Украина".