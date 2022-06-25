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СБУ разоблачила российского командира, который приказывал бомбить Дубно

Фото: СБУ разоблачили еще одного российского командира (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Служба безопасности идентифицировала российского командира, который отдал приказ о ракетных обстрелах города Дубно Ровенской области. Ему заочно объявили подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Российский командир приказывал бомбить критическую инфраструктуру Дубно. Сейчас открыто уголовное дело за нарушение законов и обычаев войны, а оккупанту объявили подозрение.

Продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности и разоблачения других причастных лиц.

Кроме того, СБУ разоблачила в Мукачево на Закарпатье агента российской спецслужбы. Он передавал своим кураторам информацию для подготовки диверсий и информационных операций, направленных на расшатывание обстановки в приграничных районах.

Шпиону объявили подозрение и избрали меру пресечения в виде ареста.

В Киеве задержали организатора канала нелегального сбыта оружия и боеприпасов, который работал под видом волонтера. У злоумышленника нашли и изъяли целый арсенал оружия. Среди них - пушечные снаряды, минометная мина и ручные гранаты РГД-5.

Также в столице киберспециалисты разоблачили схему оптовой продажи поддельного военного снаряжения. СБУ предотвратила сбыт более 100 некачественных бронежилетов среди украинских военных южного и западного регионов.

Напомним, что СБУ разоблачила вражескую агентурную сеть, в которую входил народный депутат Андрей Деркач.

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