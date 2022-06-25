СБУ разоблачила российского командира, который приказывал бомбить Дубно

Российский командир приказывал бомбить критическую инфраструктуру Дубно. Сейчас открыто уголовное дело за нарушение законов и обычаев войны, а оккупанту объявили подозрение.

Продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности и разоблачения других причастных лиц.

Кроме того, СБУ разоблачила в Мукачево на Закарпатье агента российской спецслужбы. Он передавал своим кураторам информацию для подготовки диверсий и информационных операций, направленных на расшатывание обстановки в приграничных районах.

Шпиону объявили подозрение и избрали меру пресечения в виде ареста.

В Киеве задержали организатора канала нелегального сбыта оружия и боеприпасов, который работал под видом волонтера. У злоумышленника нашли и изъяли целый арсенал оружия. Среди них - пушечные снаряды, минометная мина и ручные гранаты РГД-5.

Также в столице киберспециалисты разоблачили схему оптовой продажи поддельного военного снаряжения. СБУ предотвратила сбыт более 100 некачественных бронежилетов среди украинских военных южного и западного регионов.