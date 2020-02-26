СБУ разоблачила пророссийских пропагандисток из Мариуполя и Конотопа

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила в Донецкой и Сумской областях двух пророссийских пропагандисток. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Сообщается, что в Донецкой области сотрудники СБУ, привлеченные к операции Объединенных сил, разоблачили пропагандистку, которая действовала в интересах так называемой "ДНР".

"По данным следствия органов безопасности, жительница Мариуполя регулярно размещала на персональных страницах одной из запрещенных социальных сетей сепаратистский контент. В публикациях, в частности, содержались призывы к нарушению конституционного строя и территориальной целостности нашей страны", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, злоумышленница популяризировала террористические организации "Л/ДНР", поддерживала идею выхода юго-восточных регионов из состава Украины. А деструктивные материалы женщина получала из российских пропагандистских интернет-изданий и сайтов боевиков незаконных вооруженных формирований.

Аналогично действовала и жительница Конотопа Сумской области. В соцсетях она агитировала за так называемую "Новороссию", а также поддерживала идею создания фейковой "Сумской народной республики".

По местам жительства злоумышленниц правоохранители изъяли вещественные доказательства, подтверждающие преступную деятельность.

"Жительнице Мариуполя сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность) Уголовного кодекса Украины. Жительница Конотопа подозревается по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 2 ст. 110 УКУ", - добавили в ведомстве.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконной деятельности.

Ранее в СБУ ответили на запрос РБК-Украина сообщили, что анализ информационной составляющей эффективности запрета российских соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" свидетельствует о положительных результатах примененных ограничительных мер. Однако, в течение 2019 года следователями органов безопасности было открыто 34 уголовных производства в отношении владельцев сепаратистских сообществ и пропагандистов сепаратизма в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", действия которых содержат признаки совершенных преступлений, предусмотренных ст. 109, ст. 110 и ст. 258-3 УК Украины.