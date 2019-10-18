СБУ разоблачила поставки военной продукции из "ЛНР" в Россию

Служба безопасности Украины разоблачила поставки военной продукции из оккупированной части Луганской области в Российскую Федерацию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что СБУ разоблачила завод, который организовал поставки на адрес "фирмы-прокладки", зарегистрированной в Московской области.

"На самом деле комплектующие передавали реальным заказчикам для ремонта российской военной авиации. Такую схему структуры Минобороны РФ использовало во избежание санкций", - говорится в сообщении.

СБУ задокументировала более тридцати экспортных поставок на более 50 млн российских рублей, которые осуществлялись через неподконтрольный участок границы. По данным следствия, руководство завода большую часть времени находится в Харькове, поэтому СБУ провела обыски по месту жительства фигурантов.

Фото: изъятые доказательства (ssu.gov.ua)

В рамках уголовного дела одному из организаторов схемы объявили о подозрении в финансировании террористической деятельности и нарушении экспортных правил.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ подозревает экс-заместителя министра экономики Украины в работе на спецслужбы России.