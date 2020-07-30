СБУ разоблачила поставки в РФ украинских товаров военного назначения

В РФ передавали и некоторые технологии по производству украинской военной продукции
Служба безопасности Украины разоблачила схему поставок в Россию товаров военного назначения. Эти товары производят государственные оборонные предприятия Украины.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook.
Указано, что спецслужба разоблачила ряд должностных лиц частных компаний, которые и организовали механизм незаконной поставки этих товаров.
Для документирования схемы в июле СБУ провела ряд обысков на некоторых оборонных предприятиях в Харьковской, Киевской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Полтавской областях. Руководство предприятий способствовало в предоставлении информации по закупкам частными компаниями товаров военного и двойного назначения.
"Частные предприниматели организаторы схемы закупали продукцию государственных оборонных предприятий для дальнейших незаконных поставок в Россию и другие страны. Приобретение военной продукции могло осуществляться при содействии работников государственных оборонных предприятий с нарушениями украинского законодательства", - указано в сообщении СБУ.
Кроме того, участники группы передавали в РФ некоторые технологии по производству украинской военной продукции.
Следствие сообщает, что организатор противоправной сделки - заместитель директора одного из мощных российских предприятий, которое обеспечивает продукцией военного назначения подразделения армии РФ и предприятия военно-промышленного комплекса. Он имеет устойчивые связи с действующими и бывшими сотрудниками российской Федеральной службы безопасности.
Сейчас о подозрении сообщили организатору и трем фигурантам уголовного производства - чиновникам частных компаний-поставщиков.
"Решается вопрос о квалификации действий других участников организованной преступной группы, в том числе - по признакам преступления, предусмотренного ст. 333 Уголовного кодекса Украины", - добавили в СБУ.
Напомним, в декабре прошлого года СБУ блокировала две попытки вывоза комплектующих для военной авиации за границу, в частности в Российскую Федерацию.
Как писало РБК-Украина, Служба безопасности Украины также предупредила контрабанду в РФ комплектующих к военно-транспортным самолетам Ан-72 и АН-74.