СБУ разоблачила попытку вербовки со стороны ФСБ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) Российской Федерации пыталась завербовать двоих жителей Луганской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины (СБУ).

Сообщается, что двоих жителей поселка Меловое во время визита к родственникам на территорию России задержали сотрудники ФСБ на границе в Ростовской области. Российские спецслужбы требовали от украинцев собирать информацию о личном составе правоохранительных органов на территории Луганской области.

"Представители российской спецслужбы требовали от Украинской признание в якобы подготовке диверсий на территории РФ. Во время допросов к задержанным, традиционно для действий российских спецслужб, применяли психологическое и физическое давление. Двое суток украинских граждан держали в камере следственного изолятора без воды и пищи. После этого представители ФСБ стали склонять пленников к конфиденциальной сотрудничества, обещая отпустить сразу после подписания соответствующего обязательства. В случае отказа они угрожали, в частности, исключить контакты с родственниками, которые живут на территории РФ", - сообщили в СБУ.

По возвращению украинцы обратились в СБУ и сообщили о попытках вербовки со стороны ФСБ.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что ФСБ пытались завербовать полковника запаса Вооруженных сил Украины. Во время поездки к родственника в аннексированный Крым украинец был задержан российскими спецслужбами, которые требовали от него сбора разведданных об украинских военных в Запорожской области.

Также сообщалось, что боевики "ЛНР" пытались завербовать украинскую чиновницу. Женщину пытались завербовать во время посещения временно оккупированной территории Луганской области.