СБУ разоблачила попытку спецслужб "ДНР" завербовать иностранца

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила факт вербовки гражданина одной из стран Восточной Азии представителями так называемого "министерства государственной безопасности ДНР". Об этом передает пресс-служба СБУ.

Следователи установили, что иностранец, который является выпускником донецкого вуза, регулярно посещал по личным вопросам временно оккупированные территории Донбасса. Во время одного из визитов в ОРДЛО с ним связался работник спецслужб "ДНР", в прошлом офицер украинских правоохранительных органов.

"В ходе "беседы" работник псевдоспецслужбы под давлением заставил иностранца подписать документ об оказании содействия в МГБ. Мужчина, в частности, был вынужден пообещать собирать конференционную информацию о других иностранцев, которые находятся или посещают временно оккупированные территории Донбасса", - отметили в СБУ.

Впоследствии иностранец прибыл на подконтрольную украинской власти территорию и обратился в СБУ. Мужчина дал подробные показания относительно всех обстоятельств своего вербовки и поставленных задач.

"Учитывая наличие в действиях представителя псевдоспецслужби признаков государственной измены, следственными органами СБУ начато досудебное расследование в уголовном производстве по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины", - сообщила пресс-служба.

Напомним, ранее в Донецкой области СБУ задержала женщину, которая передавала разведывательные данные об украинских военных боевикам так называемой "ДНР".