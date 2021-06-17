СБУ разоблачила нелегальный вывоз военной продукции из Украины

Представители Службы безопасности Украины разоблачили схему незаконного экспорта военной продукции из Украины в ряд стран Центральной Европы и Северной Америки. Организатором оказался житель Хмельницкой области.
Об этом пишет пресс-служба СБУ.
Как отмечается на сайте государственного органа, благодаря налаженным каналам экспорта, злоумышленник наживался на незаконной транспортировке за границу товаров инженерного обеспечения воинских подразделений.
Для трансграничного перемещения организатор схемы использовал сервисы международной почтовой связи.
“Следователи органов безопасности начали уголовное производство по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины”, - заявили в представительстве СБУ.
Стоит отметить, что в соответствии со ст. 333, членам организованной группы грозит лишение свободы на срок до пяти лет.