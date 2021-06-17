ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

СБУ разоблачила нелегальный вывоз военной продукции из Украины

Новина українською →
Хмельницк, Четверг 17 июня 2021 15:53
СБУ разоблачила нелегальный вывоз военной продукции из Украины Фото: СБУ разоблачила незаконный экспорт военной продукции (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Представители Службы безопасности Украины разоблачили схему незаконного экспорта военной продукции из Украины в ряд стран Центральной Европы и Северной Америки. Организатором оказался житель Хмельницкой области.

Об этом пишет пресс-служба СБУ.

Как отмечается на сайте государственного органа, благодаря налаженным каналам экспорта, злоумышленник наживался на незаконной транспортировке за границу товаров инженерного обеспечения воинских подразделений.

Для трансграничного перемещения организатор схемы использовал сервисы международной почтовой связи.

“Следователи органов безопасности начали уголовное производство по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины”, - заявили в представительстве СБУ.

Стоит отметить, что в соответствии со ст. 333, членам организованной группы грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

СБУ разоблачила нелегальный вывоз военной продукции из Украины

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины поставки техника бронетехника
NEWS
Дожди отходят. В Украину идет жара до +32 на выходные
Дожди отходят. В Украину идет жара до +32 на выходные
DAILY
Испытательный срок. Чем закончился саммит Путина и Байдена в Женеве
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Испытательный срок. Чем закончился саммит Путина и Байдена в Женеве