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СБУ викрила нелегальне вивезення військової продукції з України

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Хмельницьк, Четвер 17 червня 2021 15:53
СБУ викрила нелегальне вивезення військової продукції з України Фото: СБУ викрила незаконний експорт військової продукції (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Представники Служби безпеки України викрили схему незаконного експорту військової продукції з України до ряду країн Центральної Європи та Північної Америки. Організатором виявився мешканець Хмельницької області.

Про це пише пресслужба СБУ.

Як зазначається на сайті державного органу, завдяки налагодженим каналам експорту, зловмисник наживався на незаконному транспортуванні за кордон товарів інженерного забезпечення військових підрозділів.

Для транскордонного переміщення організатор схеми використовував сервіси міжнародного поштового зв’язку.

“Слідчі органів безпеки розпочали кримінальне провадження за ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України”, - заявили у представництві СБУ.

Варто відзначити, що відповідно до ст. 333, членам організованої групи загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років.

СБУ викрила нелегальне вивезення військової продукції з України

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