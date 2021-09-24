СБУ разоблачила наркоторговца. Он предлагал службе "крышевать бизнес"

Житель Мариуполя с сообщниками наладил изготовление амфетамина в арендованном помещении. Сбывать наркотики планировали через знакомых дилеров. Правонарушитель предложил сотруднику СБУ 20% "отката" за то, чтобы он крышевал его.

"Сотрудник сразу сообщил о "предложении" руководству. Было начато уголовное производство. В рамках спецоперации правоохранители задокументировали два факта продажи наркодельцом 250 граммов амфетамина на общую сумму 75 тысяч гривен", - рассказали в СБУ.

Наркодельца задержали, когда он передавал сотруднику СБУ часть "отката". В нарколаборатории и по месту жительства наркодельцов провели обыски, изъяв:

почти 30 граммов амфетамина из новой партии;

оборудование для изготовления психотропа;

более 3 килограммов каннабиса;

более 50 тысяч гривен, полученных от "бизнеса".

Сейчас решается вопрос относительно сообщения организатору наркобизнеса о подозрении.