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СБУ разоблачила наркоторговца. Он предлагал службе "крышевать бизнес"

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Мариуполь, Пятница 24 сентября 2021 19:46
СБУ разоблачила наркоторговца. Он предлагал службе "крышевать бизнес" Фото: в Мариуполе задержали наркоторговца (фото ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Мариуполе задержали организатора масштабного наркобизнеса. Правонарушитель погорел на том, что предложил сотруднику Службы безопасности Украины крышевать его "бизнес".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Житель Мариуполя с сообщниками наладил изготовление амфетамина в арендованном помещении. Сбывать наркотики планировали через знакомых дилеров. Правонарушитель предложил сотруднику СБУ 20% "отката" за то, чтобы он крышевал его.

"Сотрудник сразу сообщил о "предложении" руководству. Было начато уголовное производство. В рамках спецоперации правоохранители задокументировали два факта продажи наркодельцом 250 граммов амфетамина на общую сумму 75 тысяч гривен", - рассказали в СБУ.

Наркодельца задержали, когда он передавал сотруднику СБУ часть "отката". В нарколаборатории и по месту жительства наркодельцов провели обыски, изъяв:

  • почти 30 граммов амфетамина из новой партии;
  • оборудование для изготовления психотропа;
  • более 3 килограммов каннабиса;
  • более 50 тысяч гривен, полученных от "бизнеса".

Сейчас решается вопрос относительно сообщения организатору наркобизнеса о подозрении.

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Служба безопасности Украины Мариуполь
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