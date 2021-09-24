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СБУ викрила наркоторговця. Він пропонував службі "кришувати бізнес"

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Маріуполь, П'ятниця 24 вересня 2021 19:46
СБУ викрила наркоторговця. Він пропонував службі "кришувати бізнес" Фото: у Маріуполі затримали наркоторговця (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

У Маріуполі затримали організатора масштабного наркобізнесу. Правопорушник погорів на тому, що запропонував співробітнику Служби безпеки України кришувати його "бізнес".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Мешканець Маріуполя зі спільниками налагодив виготовлення амфетаміну в орендованому приміщенні. Збувати наркотики планували через знайомих дилерів. Правопорушник запропонував співробітнику СБУ 20% "відкату" за те, щоб він кришував його.

"Співробітник відразу повідомив про "пропозицію" керівництво. Було розпочато кримінальне провадження. У межах спецоперації правоохоронці задокументували два факти продажу наркоділком 250 грамів амфетаміну на загальну суму 75 тисяч гривень", - розповіли в СБУ.

Наркоділка затримали, коли він передавав співробітнику СБУ частину "відкату". У нарколабораторії та за місцем проживання наркоділків провели обшуки, вилучивши:

  • майже 30 грамів амфетаміну з нової партії;
  • обладнання для виготовлення психотропу;
  • понад 3 кілограми канабісу;
  • більш ніж 50 тисяч гривень, отриманих від "бізнесу".

Наразі вирішується питання щодо повідомлення організатору наркобізнесу про підозру.

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Служба безпеки України Маріуполь
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