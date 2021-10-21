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СБУ разоблачила миллионные убытки на закупке формы для муниципальной охраны Киева

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Киев, Четверг 21 октября 2021 17:17
СБУ разоблачила миллионные убытки на закупке формы для муниципальной охраны Киева Фото: СБУ разоблачила коррупцию в муниципальной охране Киева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители разоблачили коррупцию в киевском коммунальном предприятии "Муниципальная охрана". Руководство предприятия подозревают в нанесенных городскому бюджету убытков на почти 5 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

"Схему хищения бюджетных средств организовал бывший директор коммунального предприятия, а подхватил его правопреемник, нынешний исполняющий обязанности директора. "Нажиться" решили на закупке спецодежды для сотрудников", - считает следствие.

Как установила СБУ, чиновники с 2019 по 2020 год заключили 10 договоров с одной из столичных компаний на поставку спецодежды на общую сумму 15 млн гривен. Но экспертиза показала, что стоимость товаров была завышена.

"Во время обысков в офисе коммерческого предприятия-поставщика спецодежды правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправную схему", - рассказали в службе.

Сейчас двум должностным лицам-коммунальщикам и директору коммерческого предприятия объявлено о подозрении.

Фото: СБУ разоблачила коррупцию в муниципальной охране Киева (ssu.gov.ua)

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