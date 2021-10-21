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СБУ викрила мільйонні збитки на закупівлі форми для муніципальної охорони Києва

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Київ, Четвер 21 жовтня 2021 17:17
СБУ викрила мільйонні збитки на закупівлі форми для муніципальної охорони Києва Фото: СБУ викрила корупцію в муніципальній охороні Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці викрили корупцію в київському комунальному підприємстві "Муніципальна охорона". Керівництво підприємства підозрюють у завдані міському бюджету збитків на майже 5 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

"Схему розкрадання бюджетних коштів організував колишній директор комунального підприємства, а підхопив його правонаступник, нинішній виконуючий обов’язки директора. "Нажитись" вирішили на закупівлі спецодягу для співробітників", - вважає слідство.

Як встановила СБУ, посадовці з 2019 по 2020 рік уклали 10 договорів з одною зі столичних компаній на поставку спецодягу на загальну суму 15 млн гривень. Але експертиза показала, що вартість товарів була завищена.

"Під час обшуків в офісі комерційного підприємства-постачальника спецодягу правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію, яка підтверджує протиправну схему", - розповіли в службі.

Наразі двом посадовцям-комунальникам та директору комерційного підприємства оголошено про підозру.

Фото: СБУ викрила корупцію в муніципальній охорони Києва (ssu.gov.ua)

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