СБУ викрила мільйонні збитки на закупівлі форми для муніципальної охорони Києва

Правоохоронці викрили корупцію в київському комунальному підприємстві "Муніципальна охорона". Керівництво підприємства підозрюють у завдані міському бюджету збитків на майже 5 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

"Схему розкрадання бюджетних коштів організував колишній директор комунального підприємства, а підхопив його правонаступник, нинішній виконуючий обов’язки директора. "Нажитись" вирішили на закупівлі спецодягу для співробітників", - вважає слідство.

Як встановила СБУ, посадовці з 2019 по 2020 рік уклали 10 договорів з одною зі столичних компаній на поставку спецодягу на загальну суму 15 млн гривень. Але експертиза показала, що вартість товарів була завищена.

"Під час обшуків в офісі комерційного підприємства-постачальника спецодягу правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію, яка підтверджує протиправну схему", - розповіли в службі.

Наразі двом посадовцям-комунальникам та директору комерційного підприємства оголошено про підозру.

Фото: СБУ викрила корупцію в муніципальній охорони Києва (ssu.gov.ua)