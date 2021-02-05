СБУ разоблачила международную группировку фальшивомонетчиков

В Киевской области Служба безопасности Украины разоблачила международную группировку, которая занималась изготовлением и сбытом крупных сумм поддельных долларов. Задержанным злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, в состав группировки входили 5 жителей из разных регионов Украины, а также несколько иностранцев. Они изготавливали и сбывали фальшивые деньги за 50% от номинальной стоимости доллара. Клиентов дельцы находили через личные связи.

Во время обысков правоохранители изъяли 25 тысяч поддельных долларов, клише и оборудование для их изготовления. Кроме того, были найдены огнестрельное оружие и деньги, полученные преступным путем.

Фото: СБУ разоблачила группировку фальшивомонетчиков (ssu.gov.ua)

В настоящее время следователи решают вопрос о сообщение пятерым задержанным о подозрении в совершении преступлений.

Напомним, в Хмельницкой области правоохранители разоблачили дельцов, которые занимались изготовлением фальшивых купюр, их передачей и сбытом. Преимущественно это была национальная валюта номиналом 500 гривен.